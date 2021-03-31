Происшествия 1 час назад

Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против ограничений "красной" зоны (ФОТО)

Около 50 представителей бизнеса собрались под зданием Закарпатской ОГА, протестуя против выборочного карантина по коронавирусу

Антикарантинный протест в Ужгороде. Фото: suspilne.media Антикарантинный протест в Ужгороде. Фото: suspilne.media
Антикарантинный протест в Ужгороде. Фото: suspilne.media

В Ужгороде (Закарпатская область) представители бизнеса организовали акцию протеста на площади Народная.

Они выступают против выборочного карантина по коронавирусу, сообщает "Суспильне".

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В частности, около 50 человек собрались под зданием Закарпатской облгосадминистрации на протест против ограничений, предусмотренных "красной" зоной карантина.

Указано, что среди митингующих — предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания, спортивной сферы, а также представители частных учебных заведений и кружков.

При этом на месте события за общественным порядком следят полицейские. Пока к протестующим не вышел никто из представителей власти.

Как известно, с 8 марта 2021 года на Закарпатье начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны.

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Напомним, 30 марта также протестовали предприниматели в Черновцах. Тогда участникам антикарантинного митинга частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.

Ранее в Одессе тоже была акция протеста из-за ужесточения карантинных ограничений в городе.

Также сообщалось, что в центре Киева утром 22 марта прошла акция протеста частных предпринимателей против введения в Украине жесткого карантина из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе против ужесточения карантина в Киеве с 20 марта.

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