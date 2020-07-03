Экономика 8 минут назад

Председатель АМКУ Терентьев согласовал работу "Роснефти" в Украине — Лещенко

Экс-нардеп упрекает Терентьева в содействии Виктору Медведчуку и Ринату Ахметову.

Председатель АМКУ Терентьев согласовал работу "Роснефти" в Украине — Лещенко Председатель АМКУ Терентьев согласовал работу "Роснефти" в Украине — Лещенко

Бывший нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обвинил действующего председателя Антимонопольного комитета Украины в том, что он потворствовал легализации работы российской государственной нефтяной компании "Роснефть" на территории Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Именно под председательством господина Терентьева АМКУ дал разрешение структурам Медведчука консолидировать активы "Роснефти" в Украине — сеть заправок, действующий сейчас под брендом "Глуско", и нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс", ставший артерией для завоевания "Роснефтью" и структурами Медведчука ощутимой доли на рынке дизельного топлива. Так же он в 2018 году на историческом заседании в присутствии меня, Андрея Геруса и Юрия Николова провел решение о отсутствии у ДТЭК признаков злоупотребления монопольным положением", — написал Лещенко.

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Напомним, сеть заправок Glusco ранее работала под брендом ТНК — Тюменской нефтяной компании, которая была в свое время в России поглощена государственной "Роснефтью".

Как уже сообщалось, по информации СМИ, в среду, 1 июля 2020 года, Юрий Терентьева написал заявление об отставке. Однако позже он написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления.

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