Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко

В четверг, 15 октября, за 10 дней до даты местных выборов, которые состоятся 25 октября, в интернете появилась игра, где персонаж, очень напоминающий Ирину Верещук, боксирует с кем-то очень похожим на действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Все это происходит на известном киевлянам "мосту Кличко" — велосипедно-пешеходном мосту на Владимирской горке. В описании к игре предлагается вернуть деньги, которые Кличко украл из бюджета. Возвращает их собственно Ирина, которая после каждого удара "выбивает" деньги из действующего мэра.

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"Настав час Кличку відповісти за свої вчинки. Жодних "смотрящих". Тільки ти, Кличко і його сумнозвісний міст. Будь обережний, звалитися може не тільки лише чинний мер. Покажи, на що ти здатен, повернувши якомога більше коштів до міського бюджету Києва!" — написано в описании к игре.

Забавно, что чаще в игре проигрывает сама Верещук, и редакция Delo.ua не с первого раза разобралась, как в этой игре ей можно выиграть. Кто автор онлайн-игры — неизвестно, на ее странице данной информации нет.

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