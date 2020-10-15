Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко

В четверг, 15 октября, за 10 дней до даты местных выборов, которые состоятся 25 октября, в интернете появилась игра, где персонаж, очень напоминающий Ирину Верещук, боксирует с кем-то очень похожим на действующего мэра Киева Виталия Кличко.
Все это происходит на известном киевлянам "мосту Кличко" — велосипедно-пешеходном мосту на Владимирской горке. В описании к игре предлагается вернуть деньги, которые Кличко украл из бюджета. Возвращает их собственно Ирина, которая после каждого удара "выбивает" деньги из действующего мэра.
"Настав час Кличку відповісти за свої вчинки. Жодних "смотрящих". Тільки ти, Кличко і його сумнозвісний міст. Будь обережний, звалитися може не тільки лише чинний мер. Покажи, на що ти здатен, повернувши якомога більше коштів до міського бюджету Києва!" — написано в описании к игре.
Забавно, что чаще в игре проигрывает сама Верещук, и редакция Delo.ua не с первого раза разобралась, как в этой игре ей можно выиграть. Кто автор онлайн-игры — неизвестно, на ее странице данной информации нет.
Напомним, как ранее сообщалось, в соцсетях набирает популярность тест, пройдя который можно получить подсказку: какая из партий Украины больше всего подходит вам по убеждениям.