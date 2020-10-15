Политика 60 минут назад

Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко

Политические технологии становятся не просто цифровыми, а теперь и киберспортивными

Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко

В четверг, 15 октября, за 10 дней до даты местных выборов, которые состоятся 25 октября, в интернете появилась игра, где персонаж, очень напоминающий Ирину Верещук, боксирует с кем-то очень похожим на действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Все это происходит на известном киевлянам "мосту Кличко" — велосипедно-пешеходном мосту на Владимирской горке. В описании к игре предлагается вернуть деньги, которые Кличко украл из бюджета. Возвращает их собственно Ирина, которая после каждого удара "выбивает" деньги из действующего мэра.

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"Настав час Кличку відповісти за свої вчинки. Жодних "смотрящих". Тільки ти, Кличко і його сумнозвісний міст. Будь обережний, звалитися може не тільки лише чинний мер. Покажи, на що ти здатен, повернувши якомога більше коштів до міського бюджету Києва!" — написано в описании к игре. 

Забавно, что чаще в игре проигрывает сама Верещук, и редакция Delo.ua не с первого раза разобралась, как в этой игре ей можно выиграть. Кто автор онлайн-игры — неизвестно, на ее странице данной информации нет. 

Напомним, как ранее сообщалось, в соцсетях набирает популярность тест, пройдя который можно получить подсказку: какая из партий Украины больше всего подходит вам по убеждениям. 

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