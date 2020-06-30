Премьер-министр рассказал, сколько Сергей Шкарлет пробудет и.о. министра образования

Несмотря на то, что парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, в правительстве считают, что отказа парламента "как такового не было".

Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Отказа парламента как такового не было. Исполнение обязанностей министра образования и науки — шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм. Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, традиционный трехмесячный срок — это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", — отметил глава правительства.

На уточняющий вопрос, что будет, если за эти три месяца министр образования покажет себя не с лучшей стороны, Шмыгаль подчеркнул, что нынешний Кабмин "довольно быстро принимает кадровые решения в отношении людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени".

Читайте также: Свободные портфели: кем закроют кадровые дыры в правительстве "спокойных технократов"?

Напомним, 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.

При этом во вторник, 30 июня, под зданием Кабинета министров Украины сотни людей требуют отставки и.о. министра Шкарлета. Акция проходит в 12 городах, среди которых Харьков, Львов, Днепр и другие.