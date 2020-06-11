Премьер-министр уверен, что ситуация с ценами в Украине сейчас стабильна

По состоянию на начало июня 2020 года ситуация с ценами в Украине стабильна — об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства, передает "Укринформ".

По его словам, инфляция с начала года составила 1,7%, а ценовые колебания наблюдались на отдельные группы товаров, особенно в марте на фоне панических настроений из-за коронавируса.

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"Действительно, в начале марта цены на некоторые продукты, например, такие продукты массового потребления, как гречка, начинали расти. Мы запретили экспорт гречки, мы посмотрели, какие продукты сенситивные к этим паническим настроениям, и на сегодняшний день ситуацию с ценами мы мониторим практически в ежедневном режиме. Минэкономики мониторит, цены стабилизированы", — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что цены на коммунальные услуги за период работы его правительства в Украине не выросли.

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"В коммуналке роста цен не произошло, наоборот, правительство — и это, и предыдущее — работало над тем, чтобы цены на энергоносители, которые снижались, напрямую влияли на снижение тарифов на электроэнергию", — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины подтверждали слова главы правительства — там заявляли, что цены на продукты питания в Украине вторую неделю (конец мая — начало июня — Delo.ua) сохраняют стабильность. Впрочем, там отмечали, что за две недели до этого они увеличились на 0,3%, а за три — на 0,2%. Всего, по данным Нацбанка, за месяц продукты питания подорожали на 0,6%.