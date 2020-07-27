Политика и экономика 30 минут назад

Премьер-министру Шмыгалю доверяет только 11% украинцев, а 25% не знает, кто это такой

При этом у президента Владимира Зеленского оказался негативный баланс доверия/недоверия населения

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 53% украинцев, а его деятельностью не удовлетворены 56%. При этом он по-прежнему возглавляет президентский рейтинг — если бы выборы состоялись в ближайшее время, его бы поддержали 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В исследовании приняло участие 2000 респондентов, а проводилось оно методом личного формализованного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля.

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Так, больше 60% опрошенных считает, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода; 25% полагают, что оно не изменилось и только 8% заметили улучшение. В то же время настроение относительно будущего несколько более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация улучшится, 35% считают, что она не изменится и 40% — ожидают ухудшения. "В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступил из-за коронавируса", — говорится в исследовании.

Рейтинг доверия среди политиков возглавляет действующий Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 53%. На втором месте находится экс-премьер Владимир Гройсман. Ему доверяют 27%, а не доверяют — 63%. Замыкает тройку лидеров народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (23% доверяющих против 57% не доверяющих). Если же говорить о других политиках, то дальше по балансу доверия идут мэр Киева Виталий Кличко (22% и 67% соответственно), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (21% и 46 %, при этом не знают его 23%), Юлия Тимошенко (20% и 74%) и пятый президента Петр Порошенко (19% и 76%). Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, 25% не знают, кто это и больше 50% ему не доверяют.

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"Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, а 56% — не удовлетворены. Работой спикера Верховной Раді Разумкова довольны 24%, и 55% — не довольны. Работу Шмыгаля одобряют только 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% — не одобряют", — отмечают социологи.

Несмотря на отрицательный баланс доверия, президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, его поддержат 30,2% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За ним идут Бойко (14,4%), Порошенко (13,7%), Тимошенко (9,1%). Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,9% — за Олега Ляшко, 3,1% — за Гройсмана и 3,0% за Гриценко. Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились.

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Напомним, что ранее появился опрос, проведенный Центром Разумкова, который по неизвестным причинам, не был опубликован на сайте центра. Отмечалось, что рейтинг Зеленского за последние 9 месяцев упал более, чем вдвое.

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