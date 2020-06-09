Президент мог переехать с Банковой уже этим летом, — Ваврыш

Президент Украины Владимир Зеленский мог перенести Офис президента с улицы Банковой в Украинский дом уже этим летом.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил глава девелоперской компании SAGA Development Андрей Ваврыш.

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"Мне жаль, что не состоялся переезд в другую этическую рамку высшего государственного аппарата. Это была очень большая заявка, чтобы ее реализовать. Мы еще как общество к этому не доросли. Не мог подумать, что эта идея вместе с созданием огромного здания Национального художественного музея (в здании Офиса президента) может быть настолько истреблена стервозными и злыми намерениями. Это вещь, которая была бы сделана исключительно в интересах общества. Но видите, как можно исказить любую историю до неузнаваемости", — подчеркнул он.

Ваврыш признался, что не знает, почему Зеленский в итоге отказался от переезда, но добавил, что проект мог быть воплощен в жизнь. "Это просто реализуемый проект. Президент уже мог сейчас его заканчивать и переехать туда этим летом", — подытожил он.

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Напомним, в мае 2019-го, после инаугурации гаранта, в его команде заявили — работать в здании на Банковой команде президента "очень трудно". Позже Зеленскому представили проект реорганизации Администрации президента и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, где располагается центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". В старом здании Администрации президента Украины планировалось сделать музей государственности.

Осенью прошлого года Андрей Богдан, который на тот момент занимал пост главы ОП, признался — от идеи переезда у Зеленского пока отказались.