Страхование и финуслуги 60 минут назад

Прибыль страховой компании Generali обвалилась на 40%

Сокращение прибыли произошло, в частности, из-за волатильности финансовых рынков, в результате которой произошло обесценивание инвестиций Generali на 310 млн евро

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За 9 месяцев 2020 года валовый доход итальянской страховой группы Generali составил около 52 млрд евро, что на 0,3 процентных пунткта выше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает "УкрСтрахование", чистая прибыль группы составила 1,3 млрд евро, сократившись на 40% по сравнению с 9-месячным периодом 2019 года.

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По информации издания, сокращение прибыли произошло, в частности, из-за волатильности финансовых рынков, в результате которой произошло обесценивание инвестиций Generali на 310 млн евро.

Кроме этого на прибыль Группы повлияли арбитражные процессы, выплата по обязательствам и выделение средств для формирования Чрезвычайного международного фонда на случай чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

"Результаты за первые девять месяцев продолжают демонстрировать устойчивость Generali/…/В условиях, которые по-прежнему характеризуются тяжелыми макроэкономическими и финансовыми последствиями продолжающейся пандемии, Группа подтверждает свои сильные стороны", — прокомментировал финансовый директор Generali Криштиану Бореан.

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Напомним, автомобильная корпорация General Motors объявила об отзыве 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их аккумуляторной батареи.

Ранее сообщалось, что страховая группа AXA объявила о продаже своего бизнеса в Польше, Чехии и Словакии за 1,002 млрд евро

 

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