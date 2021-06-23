Прибыль украинских банков в январе-мае 2021 года упала на 5 млрд грн

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-мае 2021 года после налогообложения составила 23,841 млрд грн.

Это на 17,7% меньше, чем годом ранее (28,964 млрд грн), свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Согласно информации НБУ, доходы банков за январь-май 2021 года составили 101,670 млрд грн, тогда как годом ранее — 109,534 млрд грн.

При этом отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил минус 3,054 млрд грн. В 2020 году по этой статье банки зафиксировали 16,974 млрд грн прибыли.

Указано, что расходы банков за январь-май 2021 года составили 77,829 млрд грн, тогда как в январе-мае прошлого года — 80,570 млрд грн.

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Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2021 года украинские банки получили 17,538 млрд грн чистой прибыли.

Напомним, в 2020 году прибыль украинских банков составила 41,296 млрд грн, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн). Худший финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчислений в резервы.

Ранее директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Нацбанк доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте 2020 года.