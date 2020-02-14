Притока иностранной валюты для покупки земли не будет — НБУ

В Национальном банке Украины не ожидают притока иностранной валюты после открытия рынка земли в стране.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской бизнес Ассоциации, сообщает "Укринформ".

"Притока иностранной валюты для покупки земли, наверное, не будет, исходя из тех положений закона о земле, которые есть в парламенте. Пока мы не совсем понимаем, какой будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы. Нужно иметь на руках конечный вариант реформы и оттуда уже делать какие-то прогнозы", — отметил замглавы Нацбанка.

Напомним, в начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

3 января 2020 года в Верховную Раду был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки — запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 поправками. За первый день было рассмотрено 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться 3-5 пленарных недель.

Вскоре Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание, пройдя по состоянию на 7 февраля только 216 правок из 4018.