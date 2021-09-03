"Приват24" будет недоступен несколько часов из-за технических работ: рассказываем когда

Ночью 4 сентября 2021 года банковское приложение "Приват24" будет недоступно пользователям — в ПриватБанке собираются проводить технические работы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сервис "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса не будет работать с 1:00 до 6:00 часов утра. Также в это время украинцы не смогут проводить транзакции по карточкам.

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Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

В банке объяснили, что это связано с проведением плановых работ по модернизации процессингового центра, "которая позволит банку обрабатывать растущее число транзакций и гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности".

Чтобы эти процессы не помешали планам клиентов, банк принял решение провести их в ночное время, когда большинство людей не проводят операций и отдыхают.

Начиная с 7:00 утра 4 сентября 2021 года обслуживание карт банка, "Приват24" и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее в ПриватБанке были зафиксированы сбои в работе терминалов — после внесения денег средства не поступали на счета. А в конце июля некоторые клиенты банка получили оповещение о списании денег с карт, которое при проверке счета на карте подтверждалось.

Некорректное отображение баланса по карте тогда представители ПриватБанка объяснили произошедшим в системе сбоем. Списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам.

Источник фото: Depositphotos