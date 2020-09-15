ПриватБанк назначил организатора процесса продажи "Буковели" и стадиона "Днепр"

Государственный ПриватБанк назначил компанию "Экзито Партнерс" эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих банку.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Указано, что среди выставленных на продажу объектов недвижимости ПриватБанка:

- крупнейший в Восточной Европе горнолыжный курорт "Буковель", включающий отель Radisson Blu Resort и часть горнолыжного комплекса;

- футбольный стадион "Металлург";

- учебно-тренировочный комплекс в городе Днепр;

- ТРЦ "Приозерный".

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Напомним, 20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка. В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.

Ранее Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ).