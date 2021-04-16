ПриватБанк отреагировал на открытие АМКУ дела по эквайрингу

ПриватБанк заявляет, что не получал никаких документов от Антимонопольного комитета относительно расследования признаков злоупотребления банком монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Об этом говорится в комментарии, распространенном финучреждением в связи с информацией об открытии АМКУ такого дела.

"На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга. Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", — заявили в госбанке.

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Подчеркивается, что он предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе и по стоимости услуг.

"Рынок безналичных платежей в Украине является высококонкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений, и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов — качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки", — указали также в финучреждении.

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Напомним, ранее в пятницу АМКУ сообщил, что 15 апреля открыл дело в отношении двух крупнейших банковских учреждений — ПриватБанка и Ощадбанка — из-за якобы завышенной ими комиссии за эквайринг.

13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

При этом раннее крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Напомним, данная острая дискуссия связана с законопроектом №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате.