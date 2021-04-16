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Банки 60 минут назад

ПриватБанк отреагировал на открытие АМКУ дела по эквайрингу

В крупнейшем украинском финучреждении считают рынок эквайринга высококонкурентным

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

ПриватБанк заявляет, что не получал никаких документов от Антимонопольного комитета относительно расследования признаков злоупотребления банком монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Об этом говорится в комментарии, распространенном финучреждением в связи с информацией об открытии АМКУ такого дела.

"На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга. Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", — заявили в госбанке.

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Подчеркивается, что он предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе и по стоимости услуг.

"Рынок безналичных платежей в Украине является высококонкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений, и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов — качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки", — указали также в финучреждении.

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Напомним, ранее в пятницу АМКУ сообщил, что 15 апреля открыл дело в отношении двух крупнейших банковских учреждений — ПриватБанка и Ощадбанка — из-за якобы завышенной ими комиссии за эквайринг.

13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

При этом раннее крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Напомним, данная острая дискуссия связана с законопроектом №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате.

Источник фото: Depositphotos

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