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Банки 40 минут назад

ПриватБанк снизил ставки по ипотечному кредитованию

Покупка в кредит нового жилья на первичном рынке теперь обойдется еще дешевле

ПриватБанк снизил ставки по ипотечному кредитованию ПриватБанк снизил ставки по ипотечному кредитованию
Фото: УНИАН

Государственный ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, для приобретаемой недвижимости на вторичном рынке, проценты снижены до 15,5% годовых. Покупка в кредит нового жилья на первичном рынке теперь обойдется еще дешевле, годовая ставка на "первичку" — 14,9%.

По словам руководителя направления потребительского кредитования ПриватБанка Виталия Хлопецкого, в 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья более 1 млрд грн.

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Ежемесячно в ПриватБанке покупают собственную недвижимость более 200 украинских семей. Программа "Жилье в кредит" обеспечивает прозрачные условия и комфортный сервис по оформлению и дальнейшему обслуживанию сделок, включая возможность досрочного погашения кредита в любой момент.

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Ранее государственный Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 процентных пунктов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Перед этим премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины планирует снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.

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