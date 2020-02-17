ПриватБанк срезал ставки малому бизнесу

Государственный ПриватБанк объявил о снижении процентных ставок по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса. С 14 февраля базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, в рамках самой популярной в Украине программы финансирования малого бизнеса "КУБ" кредитная ставка снижена на 2% годовых, на 3% снижены ставки по кредитным лимитам для предпринимателей.

На 2% годовых снижены ставки по программам инвестиционного кредитования и покупки техники. Детальные условия программ ПриватБанка для малого и среднего бизнеса — на сайте kredit.pb.ua.

В этом году ПриватБанк направит на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2019 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% украинских юридических лиц и 73% частных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк и платежная система RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину.

Напомним, за 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год).