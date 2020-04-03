ПриватБанк уволил руководителя "Приват 24"

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка прекратил трудовой договор с членом правления по вопросам электронного бизнеса (Приват24) Сергеем Харитичем.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, сообщает Finclub.

Известно, что такое решение было принято на заседании совета банка 31 марта 2020 года. При этом дата прекращения трудового договора Харитича — 3 апреля.

Как отмечается, Сергей Харитич занимал должность руководителя направления электронного бизнеса ПриватБанка с 1 сентября 2018 года. Вместо него пока никто не избран.

В то же время наблюдательный совет другого госбанка Укргазбанка уже выбрал Харитича членом правления с 9 апреля на срок 5 лет.

Напомним, 20 марта 2020 года ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб-версии Приват24.

Также сообщалось, что ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта до конца мая 2020 года.