ПриватБанк вручил победителям олимпиады "Финансовый гений — 2020" 123 тыс. грн грантов

ПриватБанк и Mastercard определили победителей Всеукраинской олимпиады "Финансовый гений — 2020". В этом году олимпиада собрала рекордное количество участников — почти 16 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка

Участники из трех возрастных групп проявляли свои знания сферы финансов в трех этапах конкурса: три тура онлайн-задний и собственно финал. Дети соревновались за призовой фонд в размере 123 тысячи гривен.

Финал-2020 впервые проходил в онлайн-формате. В течение трех дней, 26-28 мая, участники сначала проходили тестирование, а затем — питчинг собственных бизнес-идей. Они представляли и защищали перед жюри свои проекты на тему "Как научить современного ребенка онлайн-банкингу Приват24?".

"Участники этой олимпиады — невероятные. Они доказали, что не просто школьники, а настоящие финансовые гении, ведь все презентации — это практически готовые бизнес-проекты. Горжусь тем, что нам удалось собрать вокруг себя таких талантливых детей", — рассказала руководитель образовательных программ ПриватБанка Анна Павлова.

В итоге победителями стали:

Teens (14-17 лет):

✔️ 1 место (50 000 грн) — Игорь Махиня;

✔️ 2 место (15 000 грн) — Михаил Шайда;

✔️ 3 место (10 000 грн) — Виктор Паленичак.

Start (10-13 лет):

✔️ 1 место (15 000 грн) — Владислав Антонов;

✔️ 2 место (10 000 грн) — Владислав Логвиненко;

✔️ 3 место (5000 грн) — Екатерина Сорокина.

Kids (6-9 лет):

✔️ 1 место (10 000 грн) — Ирина Антонова;

✔️ 2 место (5000 грн) — Виктория Тонкошкур;

✔️ 3 место (3000 грн) — Виктор Гинайло.

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Выигранные средства победители могут потратить на обучение и развитие. Кроме денежных наград, четверо участников получили специальные призы за креативность от компании Mastercard. В частности, одна из участниц получила возможность стажировки в известном креативном агентстве.