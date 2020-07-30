ПриватБанк за 6 месяцев 2020 года получил 14 млрд грн прибыли

Государственный ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, по итогам 6 месяцев текущего года ПриватБанком сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что, в свою очередь, влияет на показатели прибыли в отчетном периоде.

Инвестиционный портфель банка по итогам полугодия, включает, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне.

"В период нестабильности на рынке этот показатель значительно увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 14,7 млрд грн разовых доходов банка", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 4,9 млрд грн. Эти убытки, как пояснили в госбанке, являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов.

По данным пресс-службы, активы ПриватБанка по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5%, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.

Объем денег клиентов в банке на конец первого полугодия, по сравнению с показателями прошлого года, выросли на 11% до 268 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросла на 1,6 млн, клиентская база предпринимателей увеличилась на 100 тысяч.

В то же время борьба с последствиями пандемии обусловила увеличение расходов банка: дополнительные расходы составили более 300 млн грн, включая специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина, расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов, приобретение медицинского оборудования, в том числе 27 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц.

Также ПриватБанк по собственной инициативе и ради поддержки клиентов снизил кредитные ставки для 60 тысяч украинских предпринимателей и предоставил более 6500 предпринимателей, бизнес которых потерпел ощутимое влияние пандемии, кредитные каникулы.

Читайте также: Украинские госбанки закроют сотни своих отделений

Напомним, в июне ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству.

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 32,6 млрд грн, в том числе отрицательный результат от переоценки ОВГЗ — 1,5 млрд грн, доход от влияния курсовых колебаний на открытую валютную позицию 6,5 млрд грн.

Как сообщалось, ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков.