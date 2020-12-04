ПриватБанк завершил программу возвращения денег за пробное ВНО

ПриватБанк совместно с Министерством образования и науки Украины завершил программу возврата денег за пробное ВНО (внешнее независимое оценивание — Delo.ua), которое в июне 2020 года проводилось онлайн, а не в учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло из-за роста количества больных COVID-19.

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Кроме этого, Кабмин также решил вернуть плату за тестирование.

Деньги были выделены правительством Украины, а ПриватБанк бесплатно провел выплаты.

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По данным госбанка, с июля по ноябрь, когда проводились выплаты, было возвращено почти 42 млн грн. Остаток средств 1 декабря банк вернул Министерству образования и науки на счета Казначейства.

Всего за выплатами обратилось почти 80% тех, кто регистрировались в пробном ВНО. Таким образом, программой воспользовались более 171 тысячи клиентов.

Сделать это могли даже несовершеннолетние участники пробного ВНО, владельцы как физических, так и виртуальных карт ПриватБанка.

Напомним, внешнее независимое оценивание проводилось в Украине с 25 июня по 17 июля.