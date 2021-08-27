Экономика 40 минут назад

Приватизационный аукцион ОГХК отменят и назначат новую дату торгов

Причина — ошибки в документах претендентов

Приватизационный аукцион ОГХК отменят и назначат новую дату торгов Приватизационный аукцион ОГХК отменят и назначат новую дату торгов

В Фонде государственного имущества приняли решение об отмене приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку 2 из 3 потенциальных покупателей допустили ошибки при подаче заявок. Новую дату торгов в ближайшее время назначит аукционная комиссия, а дополнительное время позволит участникам доработать документы, а также привлечь к торгам других игроков рынка, которые до этого момента изучали данные о предприятии.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Так, двое из трех потенциальных участников аукциона подали неполный пакет документов и не были допущены к торгам. В соответствии с процедурой большой приватизации, возможности доработать заявки и принять участие в аукционе у них нет. Поскольку проводить торги с 1 участникам также нельзя в соответствии с законом, было принято решение о перезапуске процедуры.

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"Наша цель — обеспечить максимальную конкуренцию на приватизационном аукционе "ОГХК". Только так государство сможет получить максимум средств от продажи компании.

"Перенос аукциона даст возможность потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Мы также ожидаем заявок от других крупных игроков рынка, которые до этого момента изучали данные об "ОГХК", но, по информации советника, им не хватило 2 месяцев, отведенных законодательством на подготовку, чтобы завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время", — отметил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.

Сообщается, что в ближайшее время ФГИ инициирует собрание аукционной комиссии для назначения новой даты аукциона.

"Как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году, что позволит в полной мере выполнить план бюджетных поступлений от приватизации, утвержденный на уровне 12 млрд грн", — подчеркнули в ФГИ.

Советник по приватизации также считает перенос аукциона позитивным сигналом, поскольку так у международных инвесторов будет больше времени на подготовку.

"Перенос аукциона позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки провести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и набсовета.

Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно, государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора", — отметил Виталий Струков, управляющий партнер BDO Corporate Finance, которая является советником по приватизации "ОГХК".

Как сообщалось ранее, приватизационный аукцион АО "ОГХК" должен был состояться 31 августа. Стартовая цена предприятия — 3,7 млрд грн. Ожидается, что в ходе аукциона она может вырасти до 5-10 млрд грн.

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