"Приватна армія Філатова" побила оператора опозиційного до мера телеканалу

Вчора у Дніпрі був жорстоко побитий оператор опозиційного до міського голови Бориса Філатова каналу Д1 Сергій Файзулін.

Про це повідомляється у заяві колективу, оприлюдненій на офіційному сайті.

Файзулін, згідно редакційного завдання, висвітлював незаконний демонтаж рекламних носіїв організації "Громадська сила" на проспекті Пушкіна. Спершу працівники "Муніципальної варти" (силової структури, безпосередньо підпорядкованої Філатову), які були однією зі сторін конфлікту, заважали знімати подію. Пізніше силовики та молодики в чорних та коричневих футболках повалили Сергія на землю та жорстоко побили. В Обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Файзуліна діагностували закриту черепно-мозкову травму і пошкодження горла. Телеоператора шпиталізовано.

Окрім побиття Файзуліна, бойовики "Муніципальної варти" розтрощили камеру оператора та вилучили сам запис нападу. Також від рук нападників постраждав оператор іншого опозиційного до Філатова каналу — "ОТВ".

Нападників затримала поліція, а керівництво телеканалу Д1 звернулось до можливих свідків нападу за допомогою.

Наразі ситуація з побиттям оператора на контролі поліції. Тим часом керівництво Д1 чекає на засудження дій "Муніципальної варти" та Бориса Філатова як від Національної спілки журналістів України, так і з боку міжнародних та правозахисних організацій.

Це вже не перший конфлікт мера Дніпра з працівниками ЗМІ. Нагадаємо, кілька днів тому Борис Філатов на своїй сторінці у мережі Facebook обізвав журналістів "скотами". Усе через те, що деякі ЗМІ поширили версію, що Філатов балотуватиметься на наступних президентських виборах як технічний кандидат Володимира Зеленського.