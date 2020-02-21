Проценты по кредитам военным не начисляются — НБУ

В течение последних пяти месяцев в Национальный банк Украины (НБУ) поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов за их кредитами в период военной службы.

По данным регулятора, на начало 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков.

"Нарушают банки права военнослужащих? Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы. Это требования законодательства, а именно — Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14). Замечаем, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения. Национальный банк пока не является их регулятором, но получает обращения от военнослужащих, в том числе и о нарушениях законодательства небанковскими финучреждениями", — сообщили в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что Национальный банк 14 февраля 2020 года направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства Украины, а именно — не начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных — с даты их мобилизации.

"По каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию. Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей — банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются. Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверок этих банков", — говорится в сообщении.

Напомним, за 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 процентных ставок за 2019 год).