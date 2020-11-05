"Процесс оказался нелегким": замминистра юстиции о продаже украинских тюрем

До конца года Министерство юстиции планирует выставить на продажу первые три тюрьмы — в Киевской области, в центре Львова и в Одессе. Об этом рассказала в программе "Право на право" на телеканале "Дом" заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По данным руководителя реализации госполитики в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, стоимость только одной тюрьмы под Киевом превышает 200 млн грн.

"Мы рассчитываем на то, что будут реальные торги, что инвесторы заинтересуются такой инфраструктурой для будущих проектов, поэтому цена еще вырастет во время аукциона", — подчеркнула Высоцкая.

Также она заверила, что дешевле определенной балансовой стоимости объект не будет продан.

"Мы еще не продали ни одной тюрьмы. Этот процесс не такой легкий, как кажется. Впервые в Украине такие инфраструктурные объекты будут выставлены на продажу. И технически подготовить документы оказалось не так просто, как мы планировали", — рассказала чиновница.

Высоцкая подчеркнула, что на продажу выставляется только избыточное имущество, которое не используется, чтобы оптимизировать таким образом государственные расходы.

"Мы считаем расходы государства, поэтому если, например, Черниговская колония наполнена на 18%, то удерживать всю колонию из-за того, что там есть швейное производство — нецелесообразно. Государству будет выгоднее ее закрыть и перевести женщин в другую колонию", — заявила она.

Всего же Минюст планирует выставить на продажу 27 законсервированных тюрем, не использовавшихся в последние два года.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Минюст заработал уже 1 млн грн на продаже мест в платных камерах следственных изоляторов. В июле 2020 года ведомство запустило подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО.