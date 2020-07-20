"Зараз вам пришлемо гроші": як шахраї виманюють банківські дані українців і як це побороти

Введення загальнонаціональних карантинних заходів через спалах Covid 19 суттєво змінило картину взаємодії між банківськими установами і їх клієнтами — із формату "очі в очі" основна частина клієнтів банків перейшла у формат "онлайн". Слідом за клієнтами онлайн перекочували й шахраї.

Так, тільки у ПриватБанку уже з початку карантину почало обслуговуватися в онлайні на третину більше клієнтів, аніж раніше. Загалом, згідно із даними ПриватБанку, кількість клієнтів, які відвідують відділення, скоротилася на 54%. Подібна ситуація спостерігається і у інших українських банках. Відповідно, кількість й обсяги платежів та операцій, які клієнти банків проводять онлайн, також зросли.

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Очікувати на те, що по закінченні всіх карантинних заходів ця частина банківських клієнтів знову піде у банківські відділення, навряд чи варто — вони уже відчули на собі зручність дистанційного обслуговування.

Однак, разом із зручністю рівень загроз для українців втратити свої гроші збільшився через незнання ними основних правил безпеки безготівкових та онлайн-платежів, а почасти і нехтування ними — разом з переходом фінансових операцій українців в онлайн кількість шахрайських схем в інтернеті суттєво збільшилась.

Delo.ua розповідає, що потрібно робити щоб максимально вберегти свої кошти від зазіхань онлайн-аферистів.

Зазначимо, недавнє дослідження фінансової грамотності в Україні, проведене з використанням методики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) показало низький рівень фінансової грамотності українців — Україна разом із Польщею знаходиться на 30-ому останньому місці у рейтингах. Найнижчим рівень фінансової грамотності є у віковій групі 18-24 роки (10,6 балів проти 12,1 у віковій групі 25-34 роки).

Шахрайські схеми на злобу дня

Одним із найпоширеніших видів шахрайства як в Україні, так і у світі, банкіри називають соціальну інженерію — люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх платіжних карток.

Із переходом через карантинні заходи основної частини українців на безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн в шахраїв, як зазначають в Ощадбанку, з'явилась нова схема — під виглядом державних органів шахраї обіцяють грошову допомогу через карантин і в такий спосіб виманюють дані платіжних карток. Люди, які, знову ж таки, через незнання азів фінансової грамотності залишилися без "фінансової подушки" — дані соціологічної групи "Рейтинг" за квітень 2020 року показали, що 55% людей мають заощаджень менше, ніж на місяць, 17% — на 2 місяці, а 8 та 9 % на 3 місяці та півроку відповідно — часто спокушалися на таку "грошову допомогу" і в результаті втрачали не тільки свій мінімальний запас міцності, але навіть і кредитні кошти зі своїх карток.

На подібну "допомогу" спокушаються сьогодні і багато людей із західних регіонів України, які зазнали збитків через повінь — їм шахраї пропонують "компенсацію збитків від держави".

"Виклик та завдання для банків усіх країн, особливо в період карантину та масового переходу в онлайн, — убезпечити людей від таких випадків", — кажуть в Ощадбанку.

Самих заходів боротьби з кіберзагрозами, які застосовують самі банки, банкіри вважають недостатніми. У боротьбі із шахраями вони називають важливим поєднання крос-функціональних команд, коли IТ-підрозділи співпрацюють з підрозділами безпеки, впроваджують технології за певним кодування, підвищують фінансову обізнаність клієнтів, проводять компанії з кодування транзакцій клієнтів, яким додаються окремі захисні бар'єри , щоб вони ними користувалися, і механізми, які можуть використовувати клієнти в якості технологічного навчання. І саме оця "фінансова обізнаність" і дає збій.

"Людський фактор псує всі нові технології, що розробляються по всьому світу", — зазначила в ході круглого столу "Як захиститися від шахрайства під час використання платіжних карток", який нещодавно провів FinClub, старша директорка з управління ризиками компанії Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Лариса Макарова.

Прості правила фінбезпеки

Пильність і уважність — це основні якості, які українці мають виховати у собі на шляху до фінансової грамотності.

Так, про очевидні промахи деяких клієнтів банків говорить головний спеціаліст відділу моніторингу ризику шахрайства та протидії кіберзагрозам банку ПУМБ Олександр Савченко:

"Ми на сайті вказали, що не телефонуємо з певних номерів, вислали ці дані у Viber, усіма каналами — на пошту, у вебінтерфейс інтернет-банкінгу, клієнт отримав інформацію і натиснув "ОК", а наступного ранку йому подзвонили ділки, і він розголошує цю інформацію".

Навіть прості правила "ставити ліміти на транзакції", "прикривати введення пін-коду іншою рукою" і "переривати зв'язок у випадку дивних дзвінків", за словами голови правління Банку Форвард Андрія Прусова можуть уберегти гроші українців від шахраїв. Однак, навіть такі прості правила власники банківських карток, за спостереженням банкірів, часто порушують.

"Треба бути пильним, а деякі наші клієнти не озираються навіть і відкрито вводять пін-код. Закривайте введення пін-коду рукою. Те ж саме робіть на POS-терміналі в магазині", — радить також українцям і Олександр Савченко.

Іще одне просте правило, яке мають засвоїти українці, — платити онлайн потрібно в перевірених сервісах.

"Я знаю людей, які двічі оплачували штраф, коли "листи щастя" почали приходити в червні, оскільки першого разу вони заплатили штраф в телеграм-боті незрозуміло кому", — каже директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

Максимально використовувати методи електронної комерції, а не P2P-перекази радить українцям начальниця управління розробки продуктів, розвитку дистанційних та альтернативних каналів банку "Південний" Ольга Коломієць.

Про те, що українці мають навчатися розрізняли "покупку" і "переказ грошей з картки на картку" говорить і Лариса Макарова.

"Якщо людина зробила покупку і їй не доставили товар, то можна це оскаржити, і перераховані гроші людині повернуться. Але якщо людина перерахувала гроші з картки на картку, то це не "покупка" — це "грошовий переказ". І ці гроші не повернуться ніколи", — каже вона.

Якщо людина сама не ініціювала якусь операцію, то ані банк, ані НБУ йому не зателефонують.

"Банк не передзвонює з проханням щось уточнити. Якщо вам надійшов такий дзвінок, то практично на 100% це дзвінок від шахрая. Ні пін-код, ні CVV-код, ні паролі в СМС і месенджерах повідомляти не потрібно. Краще перервати цю розмову", — радить Олексій Шабан.

Отже, для початку потрібно:

— уважно ставитись до повідомлень банків;

— нікому і в жоден спосіб не повідомляти пін-код, CVV-код своєї банківської карти;

— встановлювати на транзакції ліміти;

—для перерахунку грошей використовувати перевірені сервіси;

— уважно ставитись до Р2Р-переказів;

- обов'язково прикривати введення пін-коду у банкоматах і POS-терміналах

Як навчитися digital фінграмотності

Чи навчаться хоча б азів фінансової грамотності українці теоретично і безкоштовно, виходячи із чужих помилок, чи будуть вчитися на власних помилках , втрачаючи при цьому свої гроші, — залежить від них самих. ЯОднак, те що сьогодні інструментів для того, щоб навчитися фінансовій грамотності не бракує — факт.

Наприклад, трирічний національний проект з фінансової грамотності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з партнерами — громадською організацією "Діловий клуб "Партнер" і Університетом банківської справи презентував ще у грудні 2019 року.

Зараз для підвищення фінансової грамотності у рамках цього проекту уже підготовлено дуже багато методичної літератури, випущено серію відеороликів, проводяться тренінги для різних вікових категорій — від дітей до пенсіонерів. На самому сайті ФГВФО є безкоштовний онлайнкурс з фінансової грамотності. У Facebook — сторінка ФінКульт.

Разом з цим НБУ спільно з партнерами — платіжними системами, банками, кіберполіцією та іншими організаціями (всього — близько 50-ти учасників) нещодавно запустив широкомасштабну інформаційну кампанію #ШахрайГудбай із навчання українців основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.

"Кампанія буде спрямована на навчання українців безпечним розрахункам в інтернеті, безпечній поведінці під час незрозумілих дзвінків, СМС, емейлів", — розповів Олексій Шабан.

У рамках проекту на телебаченні, в соціальних мережах, ЗМІ транслюватимуться соціальні ролики, випускатимуться матеріали, присвячені основним правилам безпеки та популярним шахрайським схемам. Представники банків та фахівці у сфері фінансів, IT, кібербезпеки братимуть участь у теле- та радіошоу, в публічних заходах, зокрема в круглих столах і вебінарах.

Матеріал підготовлено в рамках участі у конкурсі "ФінГрамота: час звернути увагу!"

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua