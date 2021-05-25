Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек" визнано найкращим на PR марафоні

Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек", в рамках якого буде передано 5 тисяч комп’ютерів бібліотекам по всій країні, переміг на щорічному Антикризовому PR марафоні в номінації "B2G.Найкращі практики взаємодії бізнесу з державою".

Мета проєкту — перетворити бібліотеки на сучасні хаби цифрової освіти та дати кожній людині можливість безкоштовно опанувати цифрові навички.

Яку проблему вирішує проєкт?

В Україні є понад 15 000 публічних бібліотек, більшість з яких — сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ. Лише близько 30% з них комп’ютеризовані та мають підключення до мережі інтернет.

Доступ до безкоштовного користування комп’ютерною технікою в бібліотеках скоротить цифровий розрив. Наявність техніки в бібліотеках дозволить їм іти в ногу із часом, оцифровувати архівні фонди та бути актуальними для відвідувачів.

Партнери проєкту

Favorit Foundation є благодійним фондом — партнером проєкту. Проєкт реалізується за підтримки Офісу президента та Української бібліотечної асоціації.

Хід виконання проєкту

Наразі 6 областей вже отримали більше 2000 комп’ютерів, які надає благодійний фонд "FAVORIT FOUNDATION". Бюджетні кошти на цю ініціативу не витрачаються.

Завершення проєкту стане реальним кроком до масштабного перетворення бібліотек по всій країні на сучасні хаби цифрової освіти, де навчання відбувається впродовж життя (підхід life long learning).