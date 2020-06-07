ПУМБ стал первым украинским банком с новой технологией защиты транзакций Visa

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал первым банком-эмитентом, который начал использовать обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.

Как сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков (НАБ) Украины, 29 мая ПУМБ начал использовать сервис дополнительной защиты Visa Secure с обновленным протоколом 3-D Secure 2.1 (EMV 3-D Secure) для карт Visa.

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По информации НАБ Украины, 3-D Secure 2.1 — это обновленный протокол обработки интернет-транзакций, который был назначен для дополнительной безопасности платежей (защита от несанкционированного использования данных карты) во время совершения покупок в Интернет-магазинах с использованием платежной карты.

Новый сервис Visa Secure обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для держателей карт и увеличить количество завершенных покупок, обеспечивая таким образом преимущества как владельцам карточек, так и торгово-сервисным предприятиям и банкам.

"Обновленный сервис поможет нам более подробно анализировать каждую транзакцию, чтобы противодействовать мошенническим операциям. А наши клиенты смогут еще удобнее рассчитываться за товары и услуги, экономя свое время", — прокомментировала руководитель процессингового центра ПУМБ Алина Боброва.

Напомним, АО "Первый украинский международный банк", который входит в структуру СКМ украинского олигарха Рината Ахметова, временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.

Ранее сообщалось, что коммерческий банк ПУМБ стал четвертым украинским банком, которому Нацбанк поручил осуществлять операции со своими наличными запасами, в частности, предоставлять наличные остальным банковским учреждениям в регионах.

Согласно данным НБУ, 100% акций банка "ПУМБ" принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову через ряд офшорных компаний.

Ранее НБУ внес "ПУМБ" в перечень системно важных банков. Кроме него, в этот перечень вошли 13 банков.