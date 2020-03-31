Работа над созданием Консультативного совета продолжается, — глава Офиса президента

Работа над Консультативным советом, о создании которого впервые заговорили 11 марта в Минске, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, продолжается.

Об этом во время брифинга 31 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается Консультативного совета. Я очень рад, что сегодня у нас такое общество, которое так реагирует и так внимательно следит за всем, что происходит. Действительно этот совет обговаривался в формате телефонного разговора и решение, которое было достигнуто в Минске — оно будет дальше рассматриваться, после консультации с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ", — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что Украина не вела переговоры ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", террористами или сепаратистами. "Хочу напомнить, что в Минских договоренностях присутствуют подписи представителей "ЛНР" и "ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих группировок. Поэтому встал вопрос как мы можем и с кем согласовать. Мы готовы говорить с нашими гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях, на которых нет крови наших бойцов", — подытожил он.

Напомним, что 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.