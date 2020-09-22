Происшествия 1 час назад

Работники госпредприятия парализовали центр Николаева: "Неизвестные собирают наш урожай"

В городе образовались огромные пробки

Перекрытие дороги в Николаеве. Фото: "НикВести" Перекрытие дороги в Николаеве. Фото: "НикВести"
Перекрытие дороги в Николаеве. Фото: "НикВести"

В Николаеве утром 22 сентября несколько десятков работников государственного предприятия "Степовое" устроили акцию протеста на дороге по направлению к Варваровскому мосту, парализовав центр города.

Об этом сообщает местное издание "НикВести".

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Указано, что в протесте участвуют около 30 человек, они безостановочно ходят по пешеходному переходу в районе с плакатами: "Требуем справедливого решения", "Распаюйте нашу землю", "ГПП "Степовое" в беде — неизвестные собирают наш урожай".

Тем временем на месте присутствуют представители полиции.

По словам работников, они вышли митинговать сегодня, потому что бывший директор предприятия Владимир Теник привез на поля госпредприятия комбайны и начал сбор подсолнечника.

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"Люди попытались препятствовать этому. Началась драка. Охранная фирма Теника разогнала селян. Они приехали сюда и требуют областную власть обратить внимание на проблему", — говорится в сообщении.

Известно, что завтра протестующие планируют поехать на Широкий Лан и будут устраивать акцию для президента. Сегодня же они готовы митинговать до ночи, пока не дождутся приезда представителей власти.

"Мы приносим извинения за то, что создали неудобства. Но нас никто не слышит. Нас бьют, душат и грабят, но никому до этого нет дела. Сегодня в 4 часа утра комбайны Теника начали сбор семечки. Селяне стали идти на поля и блокировать технику. Охрана Теника начала избивать и душить наших сотрудников, а в это время полиция бездействовала. Мы решили устраивать такую акцию", — рассказала сотрудница предприятия Ольга.

Она также отметила, что они хотели своими силами убрать оставшиеся 230 гектаров подсолнечника. Но Владимир Теник не позволяет им это сделать. Они обвинили его в том, что он украл урожай зерновых, большую часть урожая семечки и оставил предприятие ни с чем.

Работники госпредприятия также винят полицию в том, что она "подыгрывает" Тенику и не дает им собирать их урожай.

В то же время перекрытие движения транспорта на этом участке стало причиной образовавшейся пробки на Варваровском мосту, улицах Николськая, Пушкинская, Ингульском мосту и микрорайоне Соляные, о чем николаевцы сообщают в социальных сетях.

Вскоре мэр Николаева Александр Сенкевич приехал на Варваровский мост и пообщался с митингующими. Люди объяснили ему сложившуюся ситуацию, из-за которой они решили перекрывать движение на Варваровском мосту.

Известно, что это уже не первая подобная акция жителей села Степовое. 12 сентября они перекрывали трассу Николаев — Одесса в районе села Весняное из-за ситуации на государственном предприятии.

Как сообщалось, 13 июля 2020 года в Коблево Николаевской области предприниматели перекрыли дорогу на Одессу из-за запрета на работу после 23:00.

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации все руководство болеет коронавирусом вместе с главой ОГА.

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