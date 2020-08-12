Рада не уполномочена оценивать выборы в Беларуси — замглавы фракции "Слуги народа"

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. На сайте парламента документа пока нет. Более того, как заявила Delo.ua замглавы фракции "Слуги народа" народный депутат Евгения Кравчук, принимать подобные решения — прерогатива президента, а не Верховной Рады.

В карточке постановления, фото которой опубликовал Гончаренко, говорится, что документ предполагает заявление парламента о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия в отношении протестующих.

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Фото: Telegram/Гончаренко

Однако, как отметила Евгения Кравчук, давать такую оценку событиям в соседней стране уполномочен только президент Владимир Зеленский на основании информации, подготовленной министерством иностранных дел.

"Признавать или не признавать выборы — это прерогатива президента Украины, которому готовит информацию министерство иностранных дел. Верховная Рада, конечно, в рамках межпарламентского сотрудничества выполняет некоторые функции и определяет основы внешней политики, принимает соответствующие законопроекты. Но именно такие решения и такая оценка — исключительно право и обязанность президента Украины и соответствующего министерства", — сказала Кравчук.

По ее словам, фракция "Слуги народа" проект постановления Гончаренко еще не обсуждала. В то же время официальная позиция депутатов относительно событий в Беларуси уже была обнародована: они выразили поддержку стремлению белорусов к демократическому избирательному процессу и призвали власть Беларуси обеспечить право граждан на мирный протест и как можно быстрее предоставить им достоверную информацию относительно сообщений про нарушения в ходе выборов.

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Напомним, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси сообщают, что согласно предварительным итогам голосования 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Кандидат Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

В то же время на территории всей страны уже четвертый день происходят уличные акции протеста. Эпицентром акций белорусов, которые не согласны с объявленными предварительными результатами выборов, стал Минск. Разгон митингов по всей стране сопровождался стычками с полицией и силовиками, которые применяют против митингующих дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.