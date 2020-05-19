Рада одобрила запуск госканала иновещания на оккупированных территориях

Верховная Рада дала добро на запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

"За" соответствующий законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" проголосовал 231 народный депутат, сообщает "Цензор.НЕТ".

Этот документ предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

А также — в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

"Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ", — говорится в тексте закона.

Как сообщалось, власти Украины планировали в феврале 2020 года запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках. Он будет работать на базе канала иновещания и будет, по словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, развлекательно-информационным.

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Вскоре Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеочередном заседании 2 марта переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (Киев).

Предполагается, что этот телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", позже говорил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.