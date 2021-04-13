Общество 40 минут назад

Рада отменила государственную итоговую аттестацию для старшеклассников

Выпускникам разрешат выбрать вид оценивания результатов их учебы — путем годового годового оценивания, государственной итоговой аттестации или же ГИА в формате ВНО

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В этом году Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию для учеников 11 класса. Такое решение народные депутаты приняли на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля 2021 года.

Закон №5014, который приняли за основу и в целом, разрешает старшеклассникам самостоятельно выбрать вид оценивания результатов их учебы — путем годового годового оценивания, государственной итоговой аттестации или же ГИА в формате ВНО.

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Таким образом выпускники этого года не обязаны, но все же имеют право пройти государственную аттестацию, если сами того захотят.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, целью принятия законопроекта была минимизация рисков заболевания коронавирусом во время прохождения ГИА, а также предоставление ученикам возможности все же получить документы о полном общем среднем образовании.

Ранее инициативу предложили в Министерстве образования, однако отметили, что приказом МОН вопрос о ГИА для учеников 11 класса решить невозможно.

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В министерстве пояснили, что прохождение аттестации регулирует закон, а значит для ее отмены необходимо также принять соответствующий закон.

Напомним, от прохождения ГИА в 2021 году освободили и учеников 4 и 9 классов. В МОН заявили, что сделали это для того, чтобы поставить учеников в равные условия — ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.

Альтернативой ГИА для учеников названных классов станут текущие результаты контроля знаний — им поставят итоговые оценки по результатам учебы за год.

Источник фото: Depositphotos

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