Рада отменила мораторий на взыскание залога по кредитам для жителей Донбасса

19 мая Верховная Рада Украины внесла изменения в закон №5199 "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", которые предусматривают отмену моратория на взыскание залогового имущества в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) по кредитам.

За законопроект №5199 в первом чтении проголосовали 340 народных депутатов, его принятие в целом поддержал 341 парламентарий.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, в 2014 году был введен мораторий на взыскание залогового имущества в зоне проведения АТО по кредитам.

В настоящее время действие этого моратория делает невозможным участие жителей Луганской и Донецкой областей в программе льготной ипотеки "Доступное жилье под 7%".

Кроме этого, он также ограничивает права малого и среднего бизнеса по кредитованию бизнеса под залог недвижимости, в том числе по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Изменения в закон предусматривают отмену с 1 мая 2021 года моратория на взыскание залогового имущества по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и ФЛП в зоне ООС.

Таким образом, останется в действии мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по действующим договорам.

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В частности, закон отменяет мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для полученных после 1 мая 2021 года кредитов гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения ООС.

Кроме этого, отменяется мораторий на взыскание залогового имущества для жителей этого региона по кредитным договорам, заключенным после этой даты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее сообщалось, что 13 апреля Верховная Рада Украины приняла законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.