Рада повысила годовые лимиты оборота для ФЛП

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, приняла повышение годовых лимитов оборота для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Законопроект №3275 поддержали 312 народных депутатов, следует из информации на сайте парламента.

В частности, документ предусматривает повышение годовых лимитов для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для ФЛП. Согласно этой поправке, лимиты для первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас — 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас — 5 млн) соответственно. Однако тот закон не подписал президент Владимир Зеленский.

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Как известно, 18 марта 2020 года в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.