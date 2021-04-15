Рада приняла в первом чтении законопроект о конституционной процедуре

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4533 о конституционной процедуре, предусматривающий усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов, в том числе 224 от фракции "Слуга народа", восемь — из группы "За будущее", пять внефракционных, а также Алена Шкрум от "Батькивщины". Воздержались сразу 77 нардепов, а против голосовали четыре (Петр Порошенко и Мария Ионова от "Евросолидарности", Василий Нимченко от ОПЗЖ и Сергей Рахманин от "Голоса").

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Законопроектом предлагается привести в соответствие со статьей 153 Конституции порядок осуществления Конституционным судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к КС, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнения его решений, а также предоставления выводов.

Документ сохраняет существующий порядок принятия Конституционным судом решений — десятью голосами, а также кворум в количестве 12 присутствующих на заседании судей.

При этом предлагается ввести прозрачную процедуру привлечения судей КС к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.

Авторы предлагают урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента суда.

Вместе с тем проект закона предусматривает, что КС сможет без ограничений отступать от своих предыдущих юридических позиций в случае привлечения судьи-докладчика к уголовной ответственности, связанной с принятием решения, в котором выражена такая ​​позиция.

Законопроект также предоставляет КС полномочия приводить в норму процедуру рассмотрения вопросов, не урегулированных этим законом, однако запрещает принимать противоречащие закону подзаконные акты.

Кроме того, документом предлагается ввести более гибкие правила изложения судьями КС особого мнения. Также КС сможет рассматривать дела, как правило, в устной форме производства.

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и другие судьи.

Документ также предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда без возможности изъятия актов из этого реестра.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, законопроектом предлагается определить, что КС не может выходить за рамки вопросов конституционного представления.

Напомним, что 28 января Рада отказалась принять законопроект №4533 за основу, но нашла голоса для направления его на повторное первое чтение.

1 апреля парламентский комитет по вопросам правовой политики доработал проект закона и рекомендовал Раде принять его за основу.

Данный документ был внесен спикером Дмитрием Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и еще 27 депутатами (в основном из фракции "Слуга народа") 21 декабря 2020 года. При этом восемь нардепов от "Европейской солидарности" подали альтернативный ему законопроект №4533-1, но его профильный комитет рекомендовал отклонить.

Отметим, что норма о том, что КС сможет без ограничений отступать от своих предыдущих юридических позиций, может быть применена к ситуации с отменой КС 27 октября 2020 года уголовной ответственности за недостоверное декларирование и ряда других норм антикоррупционного законодательства. Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро вело расследование против судьи-докладчика по этому делу Игоря Слиденко, обвинив его в недостоверном декларировании доходов, однако рассмотрев соответствующие админпротоколы уже в ноябре, суд был вынужден закрыть дело против Слиденко.

Тем временем Рада 15 апреля приняла в первом чтении другой законопроект, появившийся после конфликта Конституционного суда с президентом Владимиром Зеленским из-за отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновникам доходов. В декабре парламент уже возобновил уголовную ответственность за такие деяния, но теперь намерен вернуть и тюремное наказание за них.