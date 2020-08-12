Расходы проектов, финансируемых ЕС, будут проверять 40 аудиторских компаний

В Министерстве финансов состоялось повторное заседание комиссии по отбору независимых аудиторов, которые будут осуществлять проверку расходов по проектам в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 годов.

Как сообщает пресс-служба Минфина, в результате дополнительного отбора комиссии в Перечень независимых аудиторов, которые будут осуществлять проверку, были включены еще 8 субъектов аудиторской деятельности (САД).

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Один из предварительно отобранных был исключен, а также дополнительно включены 11 аудиторов (работников) четырех САД, которые были внесены в Перечень прошлого года.

Таким образом, теперь проверять расходы по проектам в рамках вышеупомянутых программ будут проверять более 150 физлиц-аудиторов из 40 аудиторских компаний.

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По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, Украина принимает участие в четырех общих операционных программах приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства: 2014 — 2020 годов "Украина — Польша — Беларусь", "Украина — Венгрия — Словакия — Румыния", "Украина — Румыния", "Бассейн Черного моря" с общим бюджетом более 384 млн евро для всех стран-участниц программ.

"Для надлежащей реализации проектов по программам в каждой стране-участнице должна быть построена соответствующая национальная система управления и контроля за выполнением этих программ. Минфин согласно этой системе выполняет функции Национального контрольно-контактного пункта.

И одной из основных задач в рамках выполнения этой функции является формирование открытого перечня независимых аудиторов, которые будут привлечены к проверке расходов по проектам в рамках программ", — заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины определил критерии к международно признанной аудиторской фирме, которую будет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного из рынка банка.