"Распечатать мог каждый": в "Слуге народа" прокомментировали "уничтожение" анкет Зе-опроса

Партия "Слуга народа" отмечает, что информация о якобы уничтожении заполненных анкет опроса, проведенного 25 октября у избирательных участков по инициативе президента Владимира Зеленского, несостоятельна, поскольку распечатать, заполнить и выбросить анкеты теоретически мог любой желающий. Об этом говорится в сообщении политсилы в соцсетях.

"Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты этого опроса", — отмечается в нем.

В СН заметили на опубликованных в Сети фото со свалки бумажных отходов "несколько бланков, действительно похожих на анкеты" среди кучи квитанций и листов из журналов учета.

"Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", — констатировали в партии.

Политсила в связи с этим призывает СМИ стать "более ответственными и не становиться машиной для вброса лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий".

Кроме того, в партии снова подтвердили, что результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны, и пообещали их представить "в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов".

Отметим, что накануне в Facebook-среде значительное внимание привлекла запись общественного активиста Андрея Смолия с упомянутыми фотографиями, которую перепостило более 6 тысяч пользователей.

Напомним, 5 ноября замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что окончательные результаты опроса готовы, но их публикацию "перенесли" и она ожидается лишь на следующей, то есть, уже нынешней неделе.