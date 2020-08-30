Расстрел автобуса под Харьковом: 12 из 16 подозреваемым избрали меру пресечения

В Харькове по состоянию на 13:00 воскресенья, 30 августа, суд избрал меру пресечения для 12 из 16 подозреваемых по делу о вооруженном нападении на автобус.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии УНН.

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"На данный момент мера пресечения избрана уже 12 подозреваемым из 16. Появились еще двое задержанных, но уже харьковчане, их задержали в пятницу", — доложил он.

По его словам, причина их задержания — оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус.

"Двум задержанным в пятницу также инкриминируется хулиганство и покушение на убийство. Так же, как и всем, просим содержание под стражей без залога", — отметил Чубенко.

Ранее Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 5 подозреваемым в нападении на автобус.

Напомним, 27 августа на трассе Киев — Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.

После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате чего были задержаны 14 подозреваемых в нападении.

Известно, что в результате нападения было 4 пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года рождения был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения — с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения — с травмой голени).

Еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.