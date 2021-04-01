Общество 7 минут назад

РАУ: адвокатська таємниця опинилася під загрозою через законопроект Мінюсту

Законопроект передбачає, що оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги буде здійснюватися з використанням інструменту рецензування

РАУ: адвокатська таємниця опинилася під загрозою через законопроект Мінюсту РАУ: адвокатська таємниця опинилася під загрозою через законопроект Мінюсту

Законопроект 5107, який розроблений Міністерством юстиції і передбачає запровадження механізму оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги, створює загрозу праву українців на свій захист.

Про це йшлося на засіданні Ради адвокатів України.

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Законопроект Мінюсту передбачає, що оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги буде здійснюватися з використанням інструменту рецензування ("peer review").

Члени комісії, які здійснюватимуть це оцінювання (адвокати-експерти і працівники центрів правової допомоги), зможуть отримувати доступ до матеріалів з досьє адвоката, що становить адвокатську таємницю. Таким чином будуть порушуватися базові права як адвокатів, так і їхніх клієнтів з боку осіб, уповноважених державою, а фактично — самою державою.

Також фактично дотримання прав громадян буде поставлене у залежність до їхнього майнового стану: адвокатська таємниця більш заможних українців, які можуть дозволити собі адвоката не з системи БПД, буде збережена, в той час, як вразливі верстви населення, які змушені звертатися до системи БПД, будуть позбавлені права на адвокатську таємницю.

 Голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова нагадала, що це вже не перша спроба Мінюсту запровадити такий підхід і позиція РАУ залишається незмінною: неприпустимо позбавляти українців права на захист. Ця позиція була викладена у зверненні РАУ до Верховної Ради стосовно необхідності не допустити ухвалення законопроекту 5107.

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