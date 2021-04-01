РАУ: адвокатська таємниця опинилася під загрозою через законопроект Мінюсту

Законопроект 5107, який розроблений Міністерством юстиції і передбачає запровадження механізму оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги, створює загрозу праву українців на свій захист.

Про це йшлося на засіданні Ради адвокатів України.

Законопроект Мінюсту передбачає, що оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги буде здійснюватися з використанням інструменту рецензування ("peer review").

Члени комісії, які здійснюватимуть це оцінювання (адвокати-експерти і працівники центрів правової допомоги), зможуть отримувати доступ до матеріалів з досьє адвоката, що становить адвокатську таємницю. Таким чином будуть порушуватися базові права як адвокатів, так і їхніх клієнтів з боку осіб, уповноважених державою, а фактично — самою державою.

Також фактично дотримання прав громадян буде поставлене у залежність до їхнього майнового стану: адвокатська таємниця більш заможних українців, які можуть дозволити собі адвоката не з системи БПД, буде збережена, в той час, як вразливі верстви населення, які змушені звертатися до системи БПД, будуть позбавлені права на адвокатську таємницю.

Голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова нагадала, що це вже не перша спроба Мінюсту запровадити такий підхід і позиція РАУ залишається незмінною: неприпустимо позбавляти українців права на захист. Ця позиція була викладена у зверненні РАУ до Верховної Ради стосовно необхідності не допустити ухвалення законопроекту 5107.