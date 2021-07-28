Реальная зарплата в Украине за год выросла на 13%: кто больше всего зарабатывает

В Украине реальная заработная плата в июне 2021 года в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, а с мая выросла на 5,8%.

Это следует из данных Государственной службы статистики.

Указано, что размер средней номинальной заработной платы по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 6%, а в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) увеличился на 23,6%.

Как отмечается, сейчас средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляет 14 тысяч 313 грн и превышает минимальную (что составляет 6000 грн) в 2,4 раза.

При этом больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (26 тысяч 197 грн) и финансовой и страховой деятельности (22 тысячи 691 грн).

А меньше всего получают во временном размещении и организации питания (8922 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве (20 тысяч 455 грн), самая низкая — в Кировоградской области (11 тысяч 497 грн).

Напомним, в мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Как сообщалось, 1 июля 2021 года Министерство экономического развития начало второй этап борьбы с теневой занятостью в Украине.

Также стало известно, что в Украине 30% земельного банка работает в "тени".

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