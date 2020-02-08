Политика 10 часов назад

Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования

Также назначены их командующие

Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования
Украинские военные. Фото: armyinform.com.ua

В Украине завершился первый этап реформирования Вооруженных сил страны на выполнение совместных директив Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

По результатам в армии были созданы новые командования и назначены их командующие, сообщает Армия.Inform.

Речь идет о Командовании объединенных сил Вооруженных сил, которое возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Также созданы:

- Командование медицинских сил Вооруженных сил, возглавит которое генерал-майор Игорь Хоменко;

- Командование сил поддержки Вооруженных сил — полковник Николай Жирнов;

- Командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных сил — генерал-майор Евгений Степаненко.

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Кроме того, как отмечается, сейчас продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны не планирует сокращать численность Вооруженных сил Украины. В ведомстве разрабатывают изменения в структуре армии, по которым в приоритете будет наращивание боевых частей.

Напомним, с 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях.

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