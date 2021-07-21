Рейтинг Кличко стабилен: более 50% киевлян снова выбрали бы его мэром столицы — опрос

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко снова получил бы победу на выборах мэра Киева, если бы они состоялись в ближайшее время.

Причем уровень поддержки столичного председателя — 50,5%, следует из опроса социологической группы "Рейтинг".

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Согласно соцопросу, действующего мэра столицы поддерживают 50,5% респондентов. Именно столько за него проголосовали на местных выборах осенью 2020 года.

В свою очередь Александра Попова поддерживают 8,9%, Сергея Притулу — 7,6%, Александра Омельченко — 6,3%, Алексея Кучеренко — 5%.

При этом по рейтингу доверия к политикам, Кличко доверяют 53% жителей столицы, а президенту Владимиру Зеленскому — 42%.

Кроме того, парламентский рейтинг в Киеве, согласно опросу, выглядит следующим образом:

- партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

- партию "Европейская солидарность" — 19,7%;

- партию "УДАР Виталия Кличко" поддерживают и готовы голосовать 10,8% киевлян;

- партию "Батькивщина" — 9,5%;

- партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 8%.

В то же время рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,3%, а рейтинг остальных политсил — менее 3%.

Известно, что аудитория опроса: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021 года.

Примечательно, что 19 июля 2021 года лидеру "УДАРа", мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 50 лет.

Напомним, в мае 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.

Вскоре стало известно, что в Офисе президента рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА.