Решительные меры: как украинский бизнес научился бороться с пандемией мирового масштаба

В марте 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский, осознавая всю сложность ситуации с распространением коронавируса в Украине, пригласил на встречу крупных бизнесменов, чтобы предложить им включиться в борьбу с пандемией. Как деньгами, так и ресурсами, в том числе — человеческими. Спустя месяц украинские медики в крупных городах и районных центрах присутствия обеспечены оборудованием и ресурсами, лаборатории получили все необходимые материалы для проведения точных тестов, персонал носит маски, а также устанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.

Delo.ua поговорило с собственниками и топами крупных бизнесов, которые стали рядом с государством в борьбе с эпидемией в Украине, и выясняло, каково это — сражаться с "невидимым врагом", и какие антикризисные кейсы можно продемонстрировать уже сейчас.

Выбор верной стратегии

Как объясняют эксперты, изначально, столкнувшись с угрозой распространения коронавируса, президент находился перед непростым выбором стратегии для Украины.

"Первая стратегия — пойти проторенным с советских времен путем авторитарного закручивания гаек, — говорит руководитель Центра политического анализа Владимир Головко. — Экономика приносится в жертву внешне красивым лозунгам. Только нужно осознавать, что после первой волны пандемии может быть вторая, а может и третья — и гаек для закручивания может не остаться. Вторая стратегия кажется более рискованной — сделать ставку на социально-ответственных украинских предпринимателей и промышленников. Им выгодно, чтобы экономика работала и дальше, они готовы бороться с вирусом на дальних подступах, чтобы сохранить людей и производство, нужно вкладываться в систему здравоохранения, в больницы, оснащая их оборудованием и обеспечивая защитными средствами медиков. Сегодня мы видим, что президент Зеленский сделал ставку именно на вторую стратегию, на сотрудничество. В результате мы можем получить устойчивую и способную отвечать на внешние и внутренние вызовы страну с новым общественным договором государства, крупного бизнеса и социума".

Задел на будущее

Президент группы DCH (Development Construction Holding) Александр Ярославский вспоминает: после встречи с президентом сразу ринулись в бой. "У всех было понимание, что нужно Харькову, чтобы противостоять коронавирусу. Президентом была поставлена задача, и на сегодняшний день мы — власть, бизнесмены, ректоры институтов, директоры заводов, известные харьковчане, которые участвовали и участвуют в этой борьбе, с задачей справились".

В первую очередь нужно было организовать тестирование на коронавирус. "Первые 50 тысяч ПЦР-тестов подарил Украине Джек Ма (китайский бизнесмен, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group — Delo.ua). Их оказалось недостаточно. Вторую партию с этого же завода в Китае — 100 тысяч тестов — оплатил я, а доставку организовал Офис Президента. Третью партию тестов оплатил Вадим Новинский, — рассказал Александр Ярославский. — Харьков из первой партии получил 5 тысяч тестов, из второй — 9 тысяч, этого достаточно".

Кроме этого была организована закупка оборудования, материалов и масок для местных медучреждений. В планах на будущее — создать в Харькове современный центр вирусологии. "Наша цель — создать всеукраинский центр современной вирусологии, который будет называться "Экспертно-лабораторный диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты". Это будет база борьбы и против коронавируса, и против аналогичных вызовов в будущем. Центр будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, он станет частью медицинского исследовательского кластера бизнес-экосистемы "Экополис ХТЗ".

Первое оборудование для будущего центра стоимостью 15 млн грн уже прибыло в Украину. Оно позволяет работать с быстро мутирующими вирусами и даст возможность исследовать коронавирус для разработки механизма борьбы с ним.

Сыграли на опережение

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) компания "Эпицентр" заказала, когда в Украине зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Понимали: это только начало пандемии, скоро за ними выстроится очередь из всех стран мира, а производителю нужно время на то, чтобы изготовить и доставить их в Украину. Три партии, всего 150 штук, приедут в страну уже к концу апреля — началу мая.

Помимо этого, в компании закупили оборудование для интенсивной терапии — пульсоксиметры, мобильные рентген-системы, мониторы пациента, кислородные концентраторы, электрокардиографы и многое другое. Даже кровати, постельное белье и средства личной гигиены для пациентов. Часть — для Киева, часть — для регионов. На сегодня "Эпицентр" выделил на борьбу с коронавирусом 150 млн грн, подчеркнув, что это — только первый транш.

"Во всем мире бизнес помогает государству противостоять пандемии. У крупных компаний есть ресурсы, опыт, контакты и желание помочь, а главное — они более оперативны в принятии решений", — сказала Delo.ua учредитель и глава компании "Эпицентр К" Галина Герега.

Откликнувшись на инициативу президента, компания взяла кураторство над Хмельницкой областью. В клиники областного и районных центров поедет часть заказанных аппаратов ИВЛ. Реанимационное и диагностическое оборудование, защитные костюмы уже доставлены. Еще недавно область была единственной в Украине без оборудования для диагностики коронавируса, но усилиями "Эпицентра" вопрос был решен: Хмельницкому областному лабораторному центру передали современное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За месяц работы оперативный штаб области под руководством губернатора, в который вошли представители "Эпицентра", обеспечил 52 медучреждения Хмельниччины аппаратурой и средствами защиты медиков.

Социальная поддержка

Вынужденный карантин привел к тому, что социально незащищенные категории населения оказались практически без средств к существованию. Здесь включился крупный ритейл. "Корпорация "АТБ" выделила 100 млн грн на реализацию национального проекта по предоставлению помощи социально незащищенным категориям населения совместно с Министерством социальной политики Украины. В сложный карантинный период, который оказал серьезные экономические последствия, старики, малоимущие и другие нуждающиеся в поддержке получат около 580 тысяч бесплатных наборов, в которые входят продукты и товары первой необходимости. Социальная инициатива по поддержке социально незащищенных слоев населения и стариков будет реализована в 191 городе и поселке в регионах присутствия сети", — говорит генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Также в результате консультаций с Офисом президента корпорация закупила 12 современных лабораторных комплексаов для диагностики коронавируса, которые уже отправили в областные лабораторные центры.

Начать с себя

Газовикам, которые должны обеспечивать дома украинцев ценным энергоресурсом, пришлось пройти масштабное обновление внутри отрасли.

"Мы столкнулись с тем, что не смогли найти маски и средства защиты для своих сотрудников, которые каждый день работают на передовой, — говорит директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров. — Первое, что мы сделали — всего за несколько дней переориентировали собственное производство спецодежды на пошив масок и защитных костюмов для обеспечения наших сотрудников. Аварийная служба 104 оказалась на передовой вслед за службой экстренной медицинской помощи 103. Мы понимали: у них такие же проблемы с самым необходимым. Поэтому было принято решение в рамках бюджетов региональных компаний найти возможность профинансировать помощь медикам на сумму 20 млн грн. Работаем напрямую с больницами, которых сейчас 59. Собрали потребности медицинских учреждений, провели соответствующие закупки и передали помощь в больницы. Самая большая трудность — это дефицит на рынке необходимых медикам материалов и оборудования".

На сегодня "Региональная газовая компания" оказала помощь 59 больницам в 16 регионах присутствия. Новгород-Сиверская районная больница, к примеру, получила аппарат ИВЛ и средства защиты для медиков. Также средствами защиты обеспечили медиков Днепропетровской области.

Помимо медоборудования и комплектующих, которые уже стали привычной строкой расходов, больницам предоставляли и топливо для скорых.

Разумное решение

Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса в Украине продолжается, уже сейчас можно смело говорить о том, что решение Владимира Зеленского привлечь бизнес оказалось верным. Оно позволило использовать финансовые и организационные возможности компаний и разделить ресурсы равномерно. В результате каждый населенный пункт получает поддержку от собственного "донора".

Нечто подобное в 2014-ом году совершили волонтеры: тогда они начали комплектовать украинскую армию. Теперь бизнес повторяет их путь, работая с украинской медициной.

"Мы все граждане Украины, мы здесь работаем, зарабатываем, здесь живут наши семьи и родители — мы граждане от плоти и крови Украины. К кому президенту еще было обращаться? Это наша земля. И кто, если не мы?", — отметил Александр Ярославский.

"Мы столкнулись с бедой, которая объединяет людей по всему миру, поэтому вполне логично и разумно со стороны президента привлечь большие компании, аккумулировать их возможности и распределить помощь по всей Украине", — уверена, в свою очередь, учредитель и глава компании "Эпицентр К" Галина Герега.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua