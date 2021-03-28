Резников рассказал, во сколько обойдется восстановление разрушенного войной Донбасса

Для ликвидации последствий российской агрессии на Донбассе, а также полного восстановления экономики Донецкой и Луганской областей необходимо $21 млрд.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Эту цифру ($21 млрд — Delo.ua) мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", — рассказал Резников.

По его словам, для этого украинская власть планирует привлечь четыре источника финансирования: собственный бюджет, донорская помощь, внешние кредиты и инвестиции.

При этом, инвесторов будут привлекать созданием так называемого "пояса успешности".

"Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы добавился четвертый ресурс — инвестор", — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что задача правительства — создать условия, которые привлекут инвесторов. Во-первых, инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков.

"Есть идея создания страхового фонда, в который часть денег положит государство, а часть денег дадут именно доноры, западные партнеры. И это будет обеспечивать покрытие страховых рисков. Прилетел, не дай Бог, снаряд — предприниматель получит компенсацию", — рассказал Резников.

Кроме этого, как заявил чиновник, необходима имплементация возможности работы филиалов Международной торговой палаты (ICC), международных коммерческих арбитражей, которые будут рассматривать все споры, возникающие с инвесторами.

При этом, вице-премьер упомянул о сокращении административных процедур, бюрократизма для облегчения работы бизнеса, ускорения процедуры открытия предприятий и прочих льготах для потенциальных инвесторов.

Четвертым аспектом Резников назвал ориентированность на малый и средний бизнес.

"Понятно, что в непосредственной близости от линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Поэтому наша ставка — на малый и средний бизнес. И мои коммуникации с польскими, турецкими и другими партнерами свидетельствуют о том, что это очень успешное решение. Вот польская экономика настолько гибкая, настолько пластичная, что даже в эпоху коронавируса она выстояла и сохраняет положительную динамику" — сообщил министр.

Он добавил, что вначале идею о создании "пояса успешности" будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. А по возвращении в состав Украины временно оккупированных территорий проект реализуется и на остальной части региона.

Напомним, ранее Резников заявил, что в Украине никто не может ответить на вопрос: сколько осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории и какой ущерб нанесен от его отчуждения.