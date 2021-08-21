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10 минут назад

РФ расширила черный список для украинцев: "под нож" попали Кулеба, Данилов и Арахамия

В санкционный список Российской Федерации попали ряд известных украинских политиков

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Правительство Российской Федерации выдало постановление, согласно которому список граждан Украины, против которых вводят экономические санкции, увеличивается с 849 до 922 человек.

В частности, как сообщается на правительственном портале, в перечень попали:

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– министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

– секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — Delo.ua) Алексей Данилов;

– уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова;

– заместитель министра иностранных дел Эмине Джаппарова;

– председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко и другие.

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Перед этим список расширили в декабре 2020 года. Тогда санкции были введены против первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука и ряда депутатов от "Слуги Народа".

Ранее под санкции попали пятый президент Украины Петр Порошенко, а также Святослав Вакарчук, Кира Рудык и Ахтем Чийгоз.

В документе отмечается, что правительство РФ блокировало (заморозило) безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущества на территории России и ввело запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ указанным лицам.

Как отметил на своей странице в Facebook глава СНБО Алексей Данилов, введение санкций со стороны РФ — лучший подарок к 30-летию независимости Украины.

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"Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", — написал Данилов.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что санкциями Россия решила отомстить ему за Крымскую платформу. 

"Но нас это не остановит. Крым — это Украина", — подчеркнул министр в Twitter.

Напомним, что 23 августа в Киеве по инициативе президента Владимира Зеленского должен пройти саммит "Крымской платформы", на который приедут представители десятков стран.

Накануне же глава государства подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Источник фото: Depositphotos

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