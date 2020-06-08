Россия открывает границу несмотря на коронавирус

Россия частично снимет ограничения на пересечение границы несмотря на то, что она является одной из стран-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

В частности, гражданам РФ позволят выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщает "РИА Новости".

В то же время въезжать в Россию позволят иностранцам, которые едут на лечение или по уходу за близкими родственниками.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уже подписал соответствующее распоряжение правительства.

Однако пока неизвестно, с какого момента будут действовать эти послабления.

Напомним, Россия сейчас на 3 месте в мире по количество больным COVID-19. В целом там обнаружили 476 тысяч 658 инфицированных, из них 230 тысяч 688 пациентов уже выздоровели.

В то же время официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (5971) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Ранее в России, по меньшей мере, 376 военных заразились SARS-CoV-2 во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино возле Москвы.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19. При этом число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд.