Россия прекратила действие меморандума по "открытой суше" с США

Россия прекратила применение Меморандума по "открытой суше" с Соединенными Штатами Америки.

Документ действовал с 1992 года, сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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Этот меморандум предусматривал, что дипломаты двух стран могут свободно перемещаться по территории государства, где они работают.

Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

О том, что РФ ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.

Как отмечается, отказ от меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона приняла после того, как США в апреле 2021 года ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Помимо прочего, РФ внесла США в список стран, проводящих недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипломатической миссии в Москве нанимать на работу российских граждан.

Напомним, российский посол Анатолий Антонов в марте 2021 года покинул США, отправившись на консультации, а затем Москву покинул и посол США в России Джон Салливан.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 10 июня, что в Вашингтоне ожидают возвращения американского посла в Москву в ближайшие недели.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов США и России и только после нее обсуждать возможное возвращение послов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе.

На данный момент между РФ и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START — договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на 5 лет.