Политика 40 минут назад

Россия продолжает ограничивать экспорт продовольствия

РФ вводит экспортную квоту на зерно и пошлину на пшеницу, ограничивает цены на масло и сахар

Будет введена квота на экспорт зерна 17,5 млн тонн. Фото: agroday.com.ua Будет введена квота на экспорт зерна 17,5 млн тонн. Фото: agroday.com.ua
Будет введена квота на экспорт зерна 17,5 млн тонн. Фото: agroday.com.ua

Россия вводит ограничительные меры, предусматривающие экспортные квоты и пошлины, ограничение цен производителей и торговых сетей.

Как пояснили участники заседаний у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это делается с целью защиты внутреннего рынка от роста цен на основные продукты, сообщает Reuters.

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Указано, что на период с 15 февраля до окончания текущего маркетингового сезона, по 30 июня 2021 года, будет введена квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн, а также экспортная пошлина в 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты.

Известно, что уже подготовлено постановление правительства РФ на эту тему.

Предполагается, что до 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Эти соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

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Как уточнил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, речь идет о снижении розничной цены на подсолнечное масло до 110 рублей за кг, цены производителей для отпуска в розницу — до 95 рублей за кг с НДС, для белого сахара — 46 и 36 рублей соответственно.

В свою очередь цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в 2020 году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в Центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС к концу февраля 2021 года.

О подписании постановления о 30% экспортной пошлине на подсолнечник с 9 января уже было объявлено ранее.

"Если цены не удастся снизить, то может быть рассмотрено введение экспортной пошлины на подсолнечное масло", — отметил он.

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Кроме того, если не удастся добиться снижения цен на белый сахар, Россия готова отменить пошлины на ввоз в страну тростникового сахара.

"В случае, если цены производителей не снизятся, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются", — заверил Патрушев.

Ранее правительство России утвердило увеличение ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса до 30% от таможенной стоимости.

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