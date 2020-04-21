Россия сняла санкции с Новинского и Киселева

Из российского списка санкций исключили двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, сфера интересов которых касается металлургии.

Об этом со ссылкой на данные официального портала раскрытия нормативно-правовых актов сообщает российский "Интерфакс".

Согласно постановлению правительства РФ, подписанного 20 апреля, Новинского и Киселева вывели из перечня физических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая состоялась почти сразу после первой (ноябрь 2018-го).

Как известно, Вадим Новинский — внефракционный народный депутат Верховной Рады IX созыва. Ему принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании "Метинвест", остальные акции принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

Андрея Киселева же связывают с группой "УкрМет" — одним из крупнейших экспортеров металлолома. В 2014 году предприятие занимало 65 позицию в рейтинге "Forbes-Украина" среди крупнейших компаний.

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В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций заблокированы безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории России.

Напомним, 15 апреля у Новинского тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Нардеп уточнил, что решил сделать тест, потому что Минздрав требует этого от людей, контактировавших с зараженными.