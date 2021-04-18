Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19

В оккупированном Крыму внесли изменения в действующие правила для прибывших на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, как сообщают "Крым.Реалии", с 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции — Delo.ua) и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Кроме этого, необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на этом сайте.

Соответствующий порядок прописан в изменениях, внесенных так называемым "главой Крыма" Сергеем Аксеновым в указ "О введении режима повышенной готовности".

За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 99 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По данным оккупационных властей, из 99 случаев 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 — среди контактировавших с ранее зарегистрированными больными.

Информация российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждена международными организациями и другими независимыми источниками.

Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, так как не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Напомним, ранее управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ заявило, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

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