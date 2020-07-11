Самолет РФ зашел в воздушное пространство над Донбассом (ФОТО)

Российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа — Санкт-Петербург, 10 июля зашел в воздушное пространство Украины.

Речь идет о рейсе U6346 (SVR346), свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Так, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Как известно, пролеты по территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее ролью в крушении над Донбассом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс МН17.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.